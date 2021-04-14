На Кубани прививку от коронавируса сделали 292 тыс. человек

В Краснодарском крае в ходе прививочной кампании от COVID-19 полный курс вакцинации прошли более 175 тыс. человек, первую дозу вакцины получили 292 тыс. человек, сообщила пресс-служба администрации края. Больше половины привитых – люди старше 60 лет.

По данным краевых властей, в общей сложности регион получил более 367 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции, из них свыше 111 тыс. доз – в апреле. Темпы вакцинирования растут – количество пунктов вакцинации выросло со 149 до 239, также в регионе работают 24 передвижных пункта для жителей отдаленных поселков и хуторов. Кроме того, началось коллективное вакцинирование по заявкам крупных организаций в транспортной, финансовой, жилищно-коммунальной сферах.

Анна Перова, Краснодар