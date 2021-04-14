«Новые люди» выдвинут в Госдуму бывшего помощника бизнес-омбудсмена Титова

Экс-помощник бизнес-омбудсмена Бориса Титова Александр Хуруджи будет выдвигаться в Госдуму от партии «Новые люди» в Ростовской области, сообщили “Ъ” в пресс-службе партии. Господин Хуруджи пояснил “Ъ”, что в ближайшее время планирует приехать в регион и оценить перспективы выдвижения по всем его шести одномандатным округам. Он не исключил, что также может возглавить региональный список партии, однако этот вопрос пока не решен.

Александр Хуруджи был помощником бизнес-омбудсмена, лидера Партии роста Бориса Титова, возглавлял Ассоциацию защиты бизнеса и помогал крупным предпринимателям, попавшим под уголовное преследование по экономическим статьям. С 2016 года состоял в Партии роста, в последние годы — в должности сопредседателя, ответственного секретаря. В 2019 году партия выдвигала господина Хуруджи на пост сити-менеджера Ростова-на-Дону, однако он не прошел конкурсный отбор.

Напомним, в начале апреля господин Хуруджи сообщил “Ъ”, что вышел из партии, чтобы повысить свои шансы на прохождение в Госдуму. По его словам, уже несколько месяцев он является «независимым правозащитником, членом ОНК Москвы» и не имеет отношения к Борису Титову. В «Новых людях» господин Хуруджи будет возглавлять комитет по правозащите, который находится в стадии формирования. «Если раньше у меня был уклон в предпринимательство, то теперь это будет более широкая деятельность»,— пояснил он.

О деле в отношении Александра Хуруджи читайте в материале «Ъ» «Тарифам на электроэнергию нашли оправдание».

Андрей Прах, Кира Дюрягина