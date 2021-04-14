В Уфе журналистов обучат самообороне

26 апреля в конгресс-холле «Торатау» в Уфе пройдет Всероссийская программа Российского Союза боевых искусств и Союза журналистов России «Сила слова», сообщает «Башинформ». В рамках программы журналистов будут обучать основам самообороны, связанным с профессиональной деятельностью. В семинаре могут участвовать журналисты, руководители и специалисты средств массовой информации, студенты профильных вузов и не профильных вузов, сотрудничающих со СМИ.

В программу входит личная безопасность на улице и собственной квартире, за рулем автомобиля и в общественном транспорте, в местах массовых мероприятий, при выполнении своих профессиональных обязанностей в замкнутых пространствах (студиях), приемы самозащиты в различных ситуациях, защитно-атакующие действия в рамках правового поля, а также приемы оказания первой медицинской помощи окружающим и самопомощи.

Майя Иванова