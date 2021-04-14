Компания Alean вложит 12 млрд рублей в строительство двух отелей в Анапе

Российский туроператор Alean намерен реализовать два крупных инвестиционных проекта в Анапе общей стоимость 12 млрд руб., сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края со ссылкой на президента компании Андрея Уманского, который обсудил перспективы развития курортной отрасли с главой региона Вениамином Кондратьевым.

По данным краевой администрации, компания Alean планирует строительство в Анапе гостиничного комплекса на 590 номеров категории «5 звезд», а также гостиницы на 660 номеров категории «4 звезды». Срок реализации обоих проектов – 2025 год. По словам Андрея Уманского, в Анапе будут созданы круглогодичные курортные объекты, ориентированные на лучшие международные стандарты гостеприимства.

Анна Перова, Краснодар