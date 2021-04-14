IDF Eurasia запустила онлайн-супермаркет ипотеки Online-Ipoteka

Группа IDF Eurasia в России анонсировала запуск проекта Online-Ipoteka — платформы дистанционного оказания услуг по ипотечному и залоговому кредитованию для физических и юридических лиц.

Уже сейчас клиентам-физическим лицам из более чем 20 российских регионов доступны два кредитных продукта. Первый — ипотека на покупку жилья на вторичном рынке недвижимости (квартира, апартаменты, дом с земельным участком) по ставке от 7,7% годовых. Второй — потребительский кредит под залог имеющегося жилья по ставке от 9,9% годовых.

В ближайшем будущем линейка предложений дополнится продуктами для предпринимателей и юридических лиц, в частности, кредитами на развитие бизнеса и покупку коммерческой недвижимости.

Одним из первых партнеров проекта стал ТКБ БАНК, согласно договору с которым Online-Ipoteka отвечает за маркетинговую составляющую, скоринговую оценку клиента, консультирование и комплексное сопровождение до заключения сделки. Финансирование и сопровождение выданных кредитов осуществляет партнёр. Среди других партнеров - ДОМ.РФ, Росбанк, ЮниКредитбанк, с которыми заключены договоры агентского обслуживания.

В дальнейшем будет осуществляться активное масштабирование проекта за счет регулярного расширения количества банков партнеров и географического охвата аудитории. До конца года планируется подключить к сервису не менее 20 кредитных учреждений, что позволит воспользоваться услугами платформы жителям всех регионов страны.

Задача проекта — создать онлайн-площадку № 1 в России по ипотечному и залоговому кредитованию на базе уникальной IT-инфраструктуры. Успешный международный опыт Группы в сфере цифровизации финансовых продуктов позволил реализовать весь процесс в режиме онлайн, где решение по кредиту принимается до 15 минут, а срок получения денежных средств составляет не более 1 дня.

В 2020 году на фоне рекордного объема выдач ипотечных кредитов темпы прироста совокупного ипотечного портфеля российских банков превысили 20%. По прогнозам IDF Eurasia, в 2021 году темпы роста ипотечного кредитования могут составить 13-15%. В то же время из-за пандемии COVID-19 в розничном кредитовании активно росла доля дистанционных продаж, которая даже у консервативных банков достигла 10-15%. Сочетание интереса клиентов к ипотечному кредитованию и онлайн-сервисам даёт основания для оптимистичных прогнозов развития рынка, обеспечивая спрос на услуги онлайн-супермаркетов со стороны кредитных организаций.

Ирина Хорошко, генеральный директор IDF Eurasia в России:

«Будучи финтех-компанией, накопившей обширный опыт в работе с данными и скоринговыми технологиями, мы решили использовать эту экспертизу для масштабирования бизнеса. Собственные разработки и профессиональное сопровождение на каждом этапе сделки позволяют анализировать заёмщиков и предлагать им специальные условия по продуктам, которых они могли не получить, или вовсе столкнуться с отказом, если бы самостоятельно занимались вопросом. Совокупный объем планируемых инвестиций в проект составляет 1,5 млрд рублей. По нашим прогнозам, за пять лет количество клиентов должно превысить 500 тыс. человек, а суммарный объем выданного финансирования — 70 млрд рублей. В целом же сам проект является уникальным в своем роде примером того, как могут взаимовыгодно сотрудничать сервисы альтернативного кредитования и представители банковского сектора».

Евгений Ивановский, Председатель Правления ТКБ БАНК ПАО:

«Участие в реализации маркетплейса Online-Ipoteka мы рассматриваем как важную веху в развитии проекта «Банк для финтеха». На сегодняшний день это направление является для нас одним из приоритетных и перспективных в рамках стратегии развития бизнеса банковской Группы ТКБ. В данном проекте сочетание традиционного банкинга, дистанционных сервисов и финтеха позволит нам привлечь новую активную аудиторию. Банк много лет сотрудничает с компаниями холдинга IDF Eurasia и уверен, что и в этом новом направлении нас будет ждать только успех».

ПАО «РОСБАНК», АО «Юникредитбанк», АО «ДОМ.РФ», ТКБ БАНК ПАО,

IDF Eurasia - ООО «Онлайн Финанс»

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