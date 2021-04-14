Вместо бассейна на участке по ул. Баумана, 22а планируется построить жилье

Региональное минимущество предложило комиссии по землепользованию и застройке установить на участке по ул. Баумана, 22а и на прилегающей к нему территории зону многоэтажной и среднеэтажной жилой застройки Ж-1. На этом участке предполагается установить коэффициент плотности застройки, равный 2,22. Площадь территории, находящейся в краевой собственности, составляет 3,4 тыс. кв. м. По словам главы регионального минимущества Ларисы Ведерниковой, смена зонирования участка необходима, чтобы выставить площадку на торги под многоэтажную жилую застройку. Члены комиссии по ПЗЗ проголосовали за то, чтобы направить проект на публичные слушания.

По данным сервиса 2ГИС, на ул. Баумана, 22а, находится корпус пермского медуниверситета.

Напомним, весной 2015 года стало известно, что Пермский государственный медицинский университет им. академика Вагнера может построить на ул. Баумана, 22а, бассейн для своих студентов. Возвести объект планировалось в рамках федерального проекта «500 бассейнов в вузах» партии «Единая Россия». Предложение медуниверситета о размещении на площадке бассейна было одобрено комиссией, проект собирались направить на публичные слушания.