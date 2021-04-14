Астраханский суд рассмотрит дело по факту передачи взятки судье

Прокуратура Астраханской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении юрисконсульта комитета имущественных и земельных отношений администрации МО «Камызякский район». Она обвиняется в посредничестве во взяточничестве в крупном размере.

Как сообщили в облпрокуратуре, в мае 2019 года обвиняемая передала взятку судье Камызякского районного суда области в размере 250 тыс. руб. за принятие решения об удовлетворении требований истца к администрации МО «Камызякский район» о признании права собственности на нежилой объект.

Уголовное дело для рассмотрения направили в Кировский районный суд Астрахани. В отношении судьи состоялся обвинительный приговор по факту получения взятки, отметили в ведомстве.

Мария Шахрай