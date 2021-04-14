Следствие на Ямале возбудило дело по факту гибели работника на месторождении «НОВАТЭКа»

Следственный комитет по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности (ч. 2 ст. 216 УК РФ) по факту гибели рабочего на территории проекта НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2» в Тазовском районе, сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 28 февраля на сваебойном участке месторождения «Утреннее» 47-летнего стропальщика зажало меду трубами во время стропальных работ. В результате мужчина скончался на месте.

Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства происшествия, расследование дела продолжается.

Михаил Мананников