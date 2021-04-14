«Пеноплекс» до мая запустит завод в Красноярском крае с инвестициями 700 млн рублей

Компания «Пеноплекс» завершает начатое в июне 2020 года строительство третьего завода в Сибири — в городе Сосновоборске Красноярского края. Инвестиции составят 700 млн руб.

«Мы планируем первый старт пусконаладки сделать в апреле, а продукция, надеемся, будет доступна в регионе уже с мая. На полную мощность планируем выйти к весне 2022 года», — сообщила “Ъ-Сибирь” исполнительный директор ООО «Пеноплекс СПб» Ольга Заузелкова.

Она уточнила, что мощность завода составит порядка 500 тыс. куб. м теплоизоляционных материалов в год, он будет производить всю линейку продукции компании.

Завод в Сосновоборске станет тринадцатой площадкой «Пеноплекса»: 10 из них расположены в России, остальные в странах СНГ. В Сибири у компании еще два производства: в Новосибирске и Черемхове.

«Пеноплекс» — крупный российский производитель строительных и декоративно-отделочных материалов на основе полимеров. Компания начала работу в 1998 году с запуска производственной линии по изготовлению теплоизоляционных материалов из экструзионного пенополистирола.

Дарья Решетникова