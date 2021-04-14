Администрация Уфы взыскала с судоремонтного завода 21,84 млн рублей

Арбитражный суд Башкирии удовлетворил исковые требования управления земельных и имущественных отношений администрации Уфы о взыскании с ООО «Судоремонтно-судостроительный завод» 21,84 млн руб. платы за аренду земельных участков. Завод арендует у муниципалитета два земельных участка — 19,5 га и 1,2 га. Кадастровая стоимость участков составляет 108,995 млн и 13,25 млн руб. соответственно. Из материалов дела следует, что за первый участок ССЗ не платил с февраля 2016 года по ноябрь 2018 года, а за второй — с июля по сентябрь 2020 года.

ООО «Судоремонтно-судостроительный завод», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в июле 2005 года. Компания занимается деятельностью внутреннего водного пассажирского транспорта, принадлежит АО «Башкирское речное пароходство». Выручка ООО в 2020 году составила 189,92 млн руб., убыток — 33,75 млн руб.

Майя Иванова