Сквер на проспекте Машиностроителей в Ярославле признан одним из лучших в стране

Министерство строительства РФ признало одной из лучших реализованных практик по благоустройству в 2020 году проект сквера на проспекте Машиностроителей в Заволжском районе Ярославля, сообщил на своей странице в соцсети мэр Ярославля Владимир Волков.

«Важным аспектом отбора является формирование удобных и востребованных людьми общественных пространств. Мы не просто смогли реализовать красивый проект, а раскрыли весь потенциал этого места, сделали его комфортным, функциональным, интересным для людей разных возрастов»,— написал господин Волков.

Ранее "Ъ-Ярославль" сообщал, что строительство сквера, расположенного недалеко от Заволжского рынка, проводилось в рамках проекта «Решаем вместе». На проведение работ было выделено 25 млн руб. из регионального бюджета.

Территория сквера разделена на функциональные зоны для людей разных возрастов. Для маленьких ярославцев установлен детский городок, для подростков оборудована спортивная площадка с роллердромом, для людей старшего поколения предусмотрено большое количество лавочек для отдыха. Также установлена сцена для проведения праздничных мероприятий.

Дарья Сабаева