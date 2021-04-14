Банк Уралсиб вошел в Топ-5 рейтинга самых выгодных вкладов марта

Банк Уралсиб вошел в Топ-5 рейтинга самых выгодных банковских вкладов в рублях в марте 2021 года, подготовленного порталом «Выберу.ру». В числе лучших 5 депозитных продуктов марта — срочный вклад «Доход» с возможностью открытия в Интернет-банке.



В рейтинге рассматривались предложения российских банков из Топ-50 по активам. При его составлении учитывался не только уровень процентной ставки по договору вклада, но и такие факторы, как срок и минимальная сумма вклада, условия капитализации процентов и пролонгации вклада, реальный денежный доход, который вкладчик получит по окончании срока действия, дополнительные услуги для вкладчиков, а также условия досрочного расторжения договора вклада.

Более подробно узнать об условиях вклада «Доход», а также о других депозитных продуктах можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №?30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings, «B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 44 регионах и по состоянию на 1 апреля 2021 года насчитывает: 6 филиалов, 262 точки продаж, 1 478 банкоматов, 497 платежных терминалов.