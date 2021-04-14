Экс-замглавы Михайловки Волгоградской области обвинили в служебном подлоге

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летней Татьяны Харченко, ранее замещавшей должность замглавы администрации Михайловки по административно-правовым вопросам. Она обвиняется в служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ). Об этом сообщили в облпрокуратуре.

По версии следствия, весной 2017 года обвиняемая дала указания подчиненной об отзыве предъявленного в арбитражный суд искового заявления к коммерческой организации о взыскании более 2,8 млн руб. задолженности по арендной плате и пени. Предположительно, для этого фигурантка уголовного дела изготовила фиктивное соглашение, согласно которому юрицо якобы обязалось выплатить эти деньги до 20 ноября 2018 года. В ведомстве уточнили, что при этом женщина подписала подложный документ от своего имени и от имени директора организации.

Татьяна Харченко вину не признает. Уголовное дело рассмотрит Михайловский районный суд области. Ей грозит до четырех лет лишения свободы.

Мария Шахрай