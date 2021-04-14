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В Башкирии отменили обязательный режим самоизоляции для пожилых

Глава Башкирии Радий Хабиров отменил режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. С 15 апреля им только рекомендуется соблюдать режим самоизоляции. Пенсионерам также рекомендуется провести вакцинацию против коронавируса и гриппа по назначению врача.

Обязательный режим самоизоляции сохраняется для больных COVID-19, людей с подозрением на эту инфекцию или контактировавшими с теми, кто заболел, имеющих диагноз «внебольничная пневмония», людей старше 65 лет, обратившихся в лечебные организации с признаками респираторного заболевания, и проживающих с ними.

Жители республики по-прежнему обязаны в общественных местах носить маски и соблюдать дистанцию 1,5 м.

Майя Иванова


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