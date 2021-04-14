В Омске суд приговорил братьев-обнальщиков к колонии

Суд вынес приговор обнальщикам из Омска, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета РФ по региону. Три брата признаны виновными в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере (п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ).

Василий Кролевец, Иван Кролевец и Алексей Кролевец действовали с 2010 по 2015 год. За вознаграждение они проводили операции по обналичиванию средств с помощью номинальных компаний. Общая сумма дохода составила 60 млн руб.

Решением суда Василий Кролевец получил наказание в виде четырех лет колонии общего режима, его братья Иван и Алексей три с половиной и один год соответственно. Также они обязаны выплатить штрафы в размере 1 млн руб., 500 тыс. руб. и 800 тыс. руб.

Вчера в Омске осудили другую группу теневых банкиров, заработавших 200 млн руб. Подробнее — в материале “Ъ-Сибирь” «Банкиров вывели из тени».

Даниил Тарабукин