Госдума установила приоритет Конституции в Земельном, Жилищном и Трудовом кодексах

Госдума приняла в третьем чтении пакет законопроектов, закрепляющих приоритет Конституции России в Трудовом, Земельном и Жилищном кодексах. По действующим нормам, если международным договором РФ установлены иные правила, чем в Конституции, применяются правила международного договора.

В кодексы внесут изменения, согласно которым «не допускается применение правил международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации», сообщается на сайте Госдумы.

В декабре 2020 года президент Владимир Путин подписал пакет законов, устанавливающих приоритет Конституции РФ над международными соглашениями. Изменения внесли в Гражданский кодекс, Арбитражный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, Кодекс административного судопроизводства, Уголовно-процессуальный кодекс и в более чем 100 отраслевых законов.