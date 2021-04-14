На OZON и Wildberries появились SIM-карты с саморегистрацией

Жители Пермского края теперь могут заказать SIM-карту МегаФона в крупнейших интернет-магазинах. Активировать ее можно самостоятельно всего за 5–10 минут. Для этого нужно зайти на сайт «Госуслуги» или в мобильное приложение оператора, выбрать тариф, сфотографировать нужные страницы паспорта, сделать селфи и ввести адрес регистрации. Приложение с помощью биометрических методов аутентификации распознает лицо нового абонента и подтвердит подлинность документа.

Как рассказал директор МегаФона в Пермском крае Илья Головнин, всего в регионе насчитывается уже около 300 пунктов, в которых жители региона могут приобрести такие SIM-карты. Продажи SIM-карт с саморегистрацией запущены в 34 населенных пунктах региона, в том числе в Березниках, Краснокамске, Кунгуре, Соликамске, Чайковском, Лысьве.

Напомним, для безопасности абонентов МегаФон предложил подключать услуги связи без посещения салона. Такие SIM-карты появились во время пандемии. Со временем такой способ полюбился жителям Прикамья, и они стали все чаще приобретать их в магазинах у дома, в сетевых гипермаркетах электроники – «DNS», «Эльдорадо», «М.Видео», а также в магазинах товаров для детей «Детский мир» и непродовольственных сетях «Офисмаг» и «Оптима». Теперь список пополнился популярными онлайн-гипермаркетами, в которых покупатели могут заказать товары из разных категорий и добавить к ним телеком-продукты.