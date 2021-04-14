В Ставропольском крае осудили лже-целительниц

Невинномысский городской суд признал виновными трех местных жительниц в 11 эпизодах мошенничества по предварительному сговору (ч. 2, 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от четырех до пяти лет с отбыванием в колонии общего режима.

Суд установил, что женщины с апреля по сентябрь 2019 года рассказывали пожилым людям, что у тех якобы есть заболевания, а также то, что на них и их родственников наведены порча и проклятья. Лже-целительницы заявляли, что в обмен на драгоценности и деньги снимут порчу и излечат заболевания с помощью заговора. Общая сумма ущерба потерпевшим составила 2,5 млн руб.

Наталья Шинкарева