СвЖД направит на обновление пригородной инфраструктуры более 200 млн рублей

В 2021 году Свердловская железная дорога (СвЖД) направит более 200 млн руб. на ремонт и реконструкцию пригородных вокзалов, пассажирских зданий, платформ и пешеходных мостов, сообщила пресс-служба компании. Основные работы начнутся весной и летом.

Работы проведут в рамках программы обновления инфраструктуры пригородного пассажирского комплекса, говорится в сообщении. В частности, в Свердловской области отремонтируют платформы на станциях Шуваких, Гагарский, Леневка, Огородная, Кармак, Курманка и Дубровный. Там рабочие укрепят борта платформ, уложат твердое покрытие и тактильную плитку для маломобильных граждан.

Кроме того, по программе доступности железнодорожных объектов для маломобильных граждан СвЖД модернизирует санитарные комнаты на вокзалах и зданиях станций Кунара, Егоршино, Талица, Еланский, Краснотурьинская, Ивдель в Свердловской области, Вагай, Маслянская, Новая Заимка в Тюменской области, а также Углеуральская, Курья, Менделеево, Оверята, Пашия в Пермском крае.

Еще на 24 станциях обновят элементы навигации. По данным пресс-службы СвЖД, в 2021 году также планируют отремонтировать дренажную систему и отмостки здания вокзала Верещагино, кровлю здания вокзала в Верхотурье, билетные кассы и служебные помещения на вокзале в Верх-Нейвинске. На девяти станциях запланирован ремонт пешеходных мостов.

Михаил Мананников