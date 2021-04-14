Главе отдела архитектуры Майкопского района предъявлено обвинение по уголовному делу

Чиновница из администрации района обвиняется в превышении должностных полномочий по ч. 1 ст. 286 УК РФ, сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Адыгея.

По данным следствия, руководитель отдела архитектуры, градостроительства и капитального строительства выдала разрешение на возведение объекта туристического назначения. При этом заявителем не были представлены проект планировки и межевания территории, а также правоустанавливающие документы на земельные участки, либо соглашение об установлении сервитута.

«В результате противоправных действий сотрудницы районной администрации собственникам близлежащих к строительству земельных участков причинен крупный ущерб на общую сумму более 2,4 млн руб.», - пояснили в ведомстве. Расследование уголовного дела продолжается.

Андрей Ульченко