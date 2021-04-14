В Ярославле суд приговорил 42-летнего педофила к 16 годам лишения свободы

В Ярославле суд приговорил 42-летнего местного жителя к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении собственной дочери, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Ярославской области. Мужчина признан виновным в совершении преступлений по п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет).

В сообщении отмечается, что в период с 2010 по 2015 год, мужчина, находясь в своей квартире, совершал в отношении дочери действия сексуального характера.

«Преступление было раскрыто следователями и сотрудниками уголовного розыска, получены неопровержимые доказательства причастности лица»,— уточнили в пресс-службе, добавив, что в отношении мужчины до суда была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Дарья Сабаева