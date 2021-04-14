Виктор Мишарин покинул пост главы минздрава Ульяновской области

Заместитель председателя правительства Ульяновской области, исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Виктор Мишарин покинул пост по собственному желанию. Данную информацию подтвердили “Ъ-Волга” в пресс-службе ведомства.

Исполнять обязанности министра будет Анна Минаева, ранее работавшая главврачом детской городской клинической больницы Ульяновска. В марте 2021 года ее назначили заместителем министра здравоохранения региона.

Виктор Мишарин возглавлял минздрав Ульяновской области c апреля 2020 года. До этого он занимал пост директора государственного бюджетного учреждения Москвы - психоневрологического интерната № 3, расположенного на территории Дмитровского района Московской области.

Андрей Сазонов