В Пензенской области начался завершающий этап строительства промпарка «Мастер»

В Сердобске Пензенской области стартовал завершающий этап строительных работ индустриального парка «Мастер», созданного на территории градообразующего предприятия «Сердобский машиностроительный завод». Об этом сообщили в региональном правительстве.

Общая стоимость проекта по созданию промышленного парка составила 608,4 млн руб. Из федерального бюджета а рамках софинансирования на эти цели было выделено 481,8 млн руб., из регионального — более 4,8 млн руб.

Выполнение работ по реконструкции парка проводится в течение 2020-2021 годов, после чего на территории объекта будет организовано промышленное производство металлоконструкций, стальных изделий, комплектующих для автомобилей.

Мария Шахрай