В Прикамье назначен и.о. главы минсвязи

Новым руководителем министерства информационного развития и связи Пермского края назначен Петр Шиловских. Пока он работает в статусе и.о. Как говорят знакомые с ситуацией источники, в этой должности господин Шиловских будет представлен коллективу минсвязи сегодня.

Ранее Петр Шиловских занимал должность начальника управления развития инфраструктуры министерства. Андрей Хорошев, который был назначен исполняющим обязанности министра в декабре 2020 года, останется в минсвязи региона в должности зама.