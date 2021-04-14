14 апреля, среда
Войти в профиль
Пермь. Прикамье

Коротко

Новости

все новости

События

В Прикамье назначен и.о. главы минсвязи

Новым руководителем министерства информационного развития и связи Пермского края назначен Петр Шиловских. Пока он работает в статусе и.о. Как говорят знакомые с ситуацией источники, в этой должности господин Шиловских будет представлен коллективу минсвязи сегодня.

Ранее Петр Шиловских занимал должность начальника управления развития инфраструктуры министерства. Андрей Хорошев, который был назначен исполняющим обязанности министра в декабре 2020 года, останется в минсвязи региона в должности зама.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Интервью

приложение

Интервью

Пресс-релиз

Профиль пользователя