В Ярославле закрыли уголовное дело о взятке при строительстве нового здания УМВД

В Ярославле прекращено уголовное дело в отношении предпринимателя, обвиняемого в даче взятки сотруднику УМВД, сообщили в пресс-службе областного суда. Мужчина обвинялся по двум эпизодам по ч.5 ст.291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). В пресс-службе пояснили, что уголовное дело закрыто связи с тем, что подсудимый способствовал раскрытию и расследованию преступлений.

В пресс-службе рассказали, что по версии обвинения, предприниматель передал заместителю начальника управления организации тылового обеспечения УМВД – начальнику отдела организации капитального строительства и капитального ремонта Евгению Терехову взятку в размере 2 млн руб. за покровительство и способствование в заключении договора субподряда на выполнение строительно-монтажных работ административного здания УМВД России по Ярославской области.

«Кроме того, подсудимый намеревался передать Евгению Терехову в качестве взятки деньги в размере 1.2 млн руб. за попустительство при осуществлении технического надзора за выполнением подрядчиком и субподрядчиком работ по объекту, за передачу смет, которые ежемесячно подписывает заказчик и подрядчик»,— уточнили в пресс-службе, добавив, что подсудимый успел передать денежные средства в размере 900 тыс. руб.

В настоящий момент, по данным пресс-службы, постановление суда в законную силу не вступило.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что осенью 2020 года за взятки бывшего замначальника управления организации тылового обеспечения УМВД России по Ярославской области, полковника внутренней службы Евгения Терехова приговорили к наказанию в виде лишения свободы на срок 7,5 года. Также по приговору суда он не сможет в течение 10 лет занимать должности в органах власти. Осужденный признал вину. Средства, полученные в виде взяток были обращены в пользу государства.

Дарья Сабаева