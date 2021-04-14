Пострадавшим от пожара жителям Театрального спуска выделили компенсацию за жилье

Жителям Ростова, пострадавшим от пожара на Театральном спуске в 2017 году, выделена компенсация за жилье общей суммой 60 млн руб. из регионального и городского бюджетов. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко. Из бюджета Ростова было выделено 22,8 млн руб., а из областного бюджета - 41 млн руб.

Господин Логвиненко уточнил, что 29 сгоревших квартир шести многоквартирных домов муниципалитет выкупит у собственников по рыночной стоимости. Оценка имущества уже проведена.

Напомним, 21 августа 2017 года в центре Ростова произошел пожар. Его площадь составила почти 33 тыс. кв. м, было уничтожено около 130 домов. Потерпевшими были признаны более 700 человек.

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Наталья Шинкарева