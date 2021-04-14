Экс-помощника полпреда в УрФО Воробьева приговорили к 12,5 годам колонии за госизмену

Московский городской суд приговорил бывшего помощника экс-полпреда президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Николая Цуканова Александра Воробьева к 12 годам и шести месяцам колонии строгого режима, сообщили “Ъ-Урал” в пресс-службе суда. Он был признан виновным в государственной измене (ст. 275 УК РФ) за передачу секретных материалов за рубеж. Отметим, гособвинение запрашивало Александру Воробьеву 13 лет лишения свободы.

«Дело рассматривалось в закрытом режиме, так как на нем присутствовали материалы под грифом “совершенно секретно”. Воробьеву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет и шести месяцев с ограничением свободы сроком на два года. Он также лишен чина "действительный государственный советник РФ третьего класса"», — добавили в пресс-службе.

Александр Воробьев был задержан ФСБ 4 июля 2019 в Москве. Тогда его проверяли на причастность разглашения в пользу Польши сведений с заседаний Совета безопасности РФ, членом которого является экс-полпред. .

Илья Смирнов