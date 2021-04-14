КамАЗ планирует поставить «Итеко» тысячу тягачей в лизинг

КамАЗ и транспортная компания «Итеко» с головным офисом в Нижнем Новгороде подписали соглашение о намерении поставки тысячи тягачей КамАЗ-54901 в лизинг. По сообщению пресс-службы предприятия, сделку обеспечит АО «Лизинговая компания КамАЗ».

«По условиям документа автомобили будут поставлены в течение шести месяцев. На сегодня это одна из крупнейших партий флагманской модели тягачей, реализуемых коммерческому перевозчику», — говорится в сообщении. Накануне «Итеко» получило первую партию из 80 машин.

Как рассказал президент группы компаний «Итеко» Евгений Бабаев, компания первой проводила тестовую эксплуатацию модели КамАЗ-54901. «С учётом закупки полуприцепов, предназначенных для перевозки различных видов грузов, общая стоимость закупаемой нами техники составит около 10 млрд руб.», — отметил господин Бабаев. По его словам, тягачи планируется использовать для перевозки грузов по всей России.

КамАЗ-54901 – магистральные седельные тягачи нового поколения К5 с колесной формулой 4х2 и новым рядным шестицилиндровым двигателем КамАЗ стандарта «Евро-5». Ресурс автомобилей 1,2 млн км пробега, машины комплектуются 12-ступенчатой автоматизированной коробкой передач и кабиной шириной 2,5 м.

Компания «Итеко» основана в 2004 году, входит в ТОП-5 транспортных компаний страны. Имеет 68 представительств и пять филиалов в 51 регионе России.

Владимир Зубарев