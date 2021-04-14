В Оренбуржье уровень воды в трех реках достиг критической отметки

В Оренбургской области уровень воды в трех реках достиг критической отметки. Об этом сообщается на официальном сайте регионального департамента пожарной безопасности и гражданской защиты.

Уровень воды в реке Салмыш у поста Буланово за сутки повысился на 10 см и составил в 08:00 (MSK+2) 531 см, что на 31 см выше отметки «неблагоприятное явление». Такая же ситуация наблюдается в Новоорске. Уровень воды в реке Большой Кумак за сутки повысился на 79 см и и составил в 08:00 (MSK+2) 521 см, что на 131 см выше отметки «неблагоприятное явление»..

В реке Большой Кинель в Бугуруслане уровень воды за сутки повысился на 43 см и и составил в 08:00 (MSK+2) 448 см, что на 52 см ниже отметки «неблагоприятное явление».

Ранее сообщалось о подтоплении некоторых низководных мостов в регионе.

Андрей Сазонов