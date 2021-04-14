Ярославль для уборки города купил пылесос на базе КамАЗа

В Ярославле для уборки улично-дорожной сети приобрели специальную подметально-вакуумную машину, сообщили в пресс-службе мэрии города. Уборочная спецмашина выполнена на базе автомобиля КамАЗ.

По данным пресс-службы, уже в конце этой недели МБУ «Горзеленхозстрой» начнет убирать улицы города с использованием нового автопылесоса.

По словам мэра Ярославля Владимира Волкова, новый автомобильный пылесос стал первой машиной из 21 единицы спецтехники, поставку которых ожидают в этом году.

«Спецмашина позволит более качественно производить сбор пыли и мусора, а также чище подметать прибордюрную часть, поможет поддерживать чистоту и порядок на улицах Ярославля»,— написал господин Волков на своей странице в соцсети.

Дарья Сабаева