Астраханский облсуд изменил наказание осужденным за приобретение краснокнижной рыбы

Астраханский областной суд изменил приговор Володарского районного суда области в отношении Самата Рахметова и Рустана Смакова. Они признаны виновными в незаконных приобретении, хранении и перевозке особо ценных водных биологических ресурсов и их частей, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ (ч. 3 ст. 258.1 УК РФ). Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Установлено, что 27 мая 2020 года жители Володарского района области, находясь в Северной части Каспийского моря, незаконно приобрели рыбу осетровых пород общим весом 69,5 кг, с которой их в этот же день задержали сотрудники регионального УФСБ в селе Маково.

Суд первой инстанции назначил им пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Прокурор, не согласившись с назначенным наказанием, принес апелляционное представление. В результате облсуд приговорил осужденных к 2,5 годам исправительной колонии общего режима каждому.

Мария Шахрай