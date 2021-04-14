В Петербурге по 20 адресам ищут доказательства незаконной банковской деятельности

В Санкт-Петербурге сотрудники экономической полиции проводят сразу 20 обысков по делу об обналичивании. В уголовном деле фигурирует сумма в 40 млн рублей.

Об обысках сообщила «Фонтанка». Оперативные мероприятия проводятся сотрудниками налогового отдела управления экономической безопасности ГУ МВД Петербурга совместно со службой экономической безопасности ФСБ. Часть обысков проходят на городских овощебазах, где некоторые из подозреваемых ведут предпринимательскую деятельность.

Ранее “Ъ-СПб” писал об обысках по делу о незаконной банковской деятельности в охранной фирме «Стаф Альянс».