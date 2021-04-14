Москва направила в Ярославль деньги пострадавшим при взрыве дома на Батова

В Ярославскую область поступили средства из федерального резервного фонда, которые будут направлены на приобретение жилья людям, чьи квартиры пострадали при взрыве бытового газа в многоквартирном жилом доме на улице Батова в Дзержинском районе Ярославля, сообщил губернатор области Дмитрий Миронов.

«Готовы начать выплаты на покупку новых квартир пострадавшим при обрушении дома на улице Батова в Ярославле. Средства из федерального резервного фонда уже поступили на региональный счет. Размер компенсаций рассчитан по правилам предоставления внебюджетных трансфертов и постановления Правительства РФ»,— написал господин Миронов на своей странице в соцсети.

Ранее "Ъ-Ярославль" сообщал, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о направлении в Ярославль 211,6 млн рублей на жилье пострадавшим от взрыва газа. Ранее Дмитрий Миронов направил письмо главе кабинета министров страны с просьбой о выделении денег из федерального бюджета на расселение жильцов пострадавшего дома.

Напомним, взрыв в 10-этажном панельном многоквартирном жилом доме на улице Батова в Ярославле произошел вечером 21 августа. В результате взрыва погибли две женщины и восьмилетний сын одной из погибших. Еще четверо пострадали. В доме произошло частичное обрушение конструкций на нескольких этажах. Из дома были эвакуированы более 200 человек, большинство из которых было размещено в пунктах временного размещения, открытых в гостиницах «Которосль» и «Азимут». Позднее жильцам из пострадавшего дома была предоставлена возможность переселиться в съемные квартиры. Арендную плату компенсирует городской бюджет.

Дом на Батова был признан аварийным и не подлежащим восстановлению. Жильцам будут предоставлены выплаты на приобретение новых квартир. Ранее из резервного фонда правительства Ярославской области было выделено более 29,3 млн руб. для приобретения жилья собственникам 12 квартир из наиболее пострадавшего от взрыва второго подъезда. В настоящее время 11 семей из второго подъезда уже купили новое жилье.

Дарья Сабаева