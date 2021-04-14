«Трансформация HR-сферы и рынка труда. Вызовы и возможности. Стратегии и инновации»

Дата / время проведения:

29.04.2021г.

11:00 - 12:30 (9:00- 10:30 мск.) – 1,5 часа

Повестка:

Локдаун перевернул hr-сферу: в короткие сроки изменились способы организации труда, введены новые правила в оформлении и документировании трудовых отношений, компании были вынуждены трансформировать свои подходы к управлению человеческими ресурсами, задавать принципиально новые вопросы: имеет ли значение, из дома или из офиса человек выполняет работу, если он делает ее успешно? так ли важны стереотипы о возрасте, если сотрудник мотивирован учиться? дает ли корпорация возможность эффективно работать с технологиями и создавать ценность для себя, компании, для общества?

Перспективные компании меняют приоритеты: ищут точки пересечения между выгодой и мотивацией персонала, внедряют альтернативные формы занятости, повышают социальную ответственность, внедряют искусственный интеллект и многое другое.

На конференции ИД «Коммерсантъ-Урал» обсудим как изменились hr-стратегии уральских компаний, как нововведения сказались на эффективности работы персонала, как модернизировались показатели KPI и инструменты подбора и адаптации. Представители hr-сферы расскажут об успешно реализованных кейсах, а также обсудят методы, которые потеряли свою эффективность.

Ключевые темы дискуссий:

Модернизация HR- стратегий. HR-бренд. Курс на социальные ориентированные проекты. Цифровизация в HR. Трансформция HR- процессов, внедрение коммуникационных платформ и организация современного рабочего места. Кейсы. Мотивация, обучение и развитие персонала. Эволюция традиционных моделей. Эффективные программы в новой реальности. Опыт ведущих компаний. Лучшие HR-практики Революционные изменения в трудовом законодательстве. Ответы на актуальные вопросы. Знания, навыки, компетенции. Новые требования к специалистам на рынке труда.

Аудитория: владельцы бизнеса и топ-менеджеры компаний, директора и менеджеры по управлению персоналом, подбору, развитию и обучению кадров; руководители консалтинговых компаний и кадровых агентств; аналитики и эксперты отрасли; деловая пресса.

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По вопросам партнерства и участия:

Наталья Чиянова, Director PR & Events

+7 950 645 65 87

(343) 287-37-05

events@kommersant-ural.ru

Марина Костарева, руководитель проектов PR & Events

+7 902 445 40 44

(343) 287-37-05

m.kostareva@kommersant-ural.ru