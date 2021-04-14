В Балатово хотят построить крытый футбольный манеж

Сегодня на заседании комиссии по землепользованию и застройке администрация Перми предложила установить зону спортивных и спортивно-зрелищных сооружений ЦС-3 на участке по шоссе Космонавтов и ул. Д. Давыдова, 195/8. На территории площадью 5,8 тыс. кв. м планируется построить крытый футбольный манеж. Представитель администрации города, присутствовавшая на заседании комиссии, отметила, что в Перми футболом занимается более 17 тыс. человек. Краевая столица обеспечена открытыми футбольными площадками и стадионами, а вот крытый футбольный манеж в городе всего один — «Пермь Великая». Особенно заметна потребность в таких объектах в зимнее время, заметила представитель мэрии.

Участок под спортивный объект расположен рядом со школой «Петролеум+» и находится в муниципальной собственности. Глава краевого минимущества Лариса Ведерникова обратила внимание, что если городские власти решат расширить площади, занимаемые школой, то сделать это из-за появления манежа уже не получится. На это представитель администрации ответила, что размещение объекта согласовано с департаментом образования.

Члены комиссии по ПЗЗ решили отправить проект на публичные слушания.

Как стало известно “Ъ-Прикамье”, инициатива возведения спорткомплекса с футбольным полем исходила от ООО «Металлмаш», предложившего построить объект в рамках инвестпроекта.

В Kartoteka.ru есть сведения о двух компаниях ООО «Металлмаш»: одна зарегистрирована в селе Гамово Пермского района, другая — в Перми. «Металлмаш» из Гамово занимается оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом. Ее учредитель и руководитель — предприниматель Евгений Харламов, занимающийся строительством жилых и нежилых зданий. «Металлмаш» из Перми специализируется на производстве строительных металлоконструкций. Владеет и руководит этим обществом Александр Пенкин. Ранее господин Пенкин был собственником ныне закрытого турагентства ООО «Горизонт» и ООО «Титан механика» (производство строительных металлоконструкций).