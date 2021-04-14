В ТЦ «Парк Хаус» в Екатеринбурге откроют мобильный пункт вакцинации от COVID-19

С 15 по 24 апреля с 10:00 до 21:00 в торговом центре «Парк Хаус» на улице Сулимова, 50 будет работать мобильный пункт вакцинации населения от COVID-19, сообщили в департаменте информационной политики Екатеринбурга.

Предварительная запись на вакцинацию не требуется. Тем, кто решил поставить прививку, нужно взять с собой паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Перед вакцинацией необходимо заполнить согласие на обработку персональных данных и анкету. Посетителей ТЦ «Парк Хаус» первым компонентом вакцинирует бригада Центральной городской больницы № 7.

Всех пациентов перед прививкой осмотрят терапевты: специалисты проведут измерение артериального давления, температуры и дополнительно опросят о состоянии здоровья. Помимо этого, медики выдадут горожанам подробные рекомендации и вручат памятки о том, какие правила нужно соблюдать после прививки. Каждый получит направление на вакцинацию вторым компонентом «Спутника V», которая состоится через 21 день в том же мобильном пункте.

С начала пандемии COVID-19 диагностировали 84 338 жителей Свердловской области, более 77,8 тыс. уральцев выздоровели, 2 880 пациентов скончались.

Илья Смирнов