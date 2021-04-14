В отношении бывшего главы воронежского ветсанутильзавода введена реструктуризация долгов

Арбитражный суд Воронежской области ввел процедуру реструктуризации долгов в рамках дела о банкротстве бывшего гендиректора ветсанутильзавода «Гремяченский» Геннадия Долбни. Об этом сообщило DeFacto.

Причиной стали требования инициатора банкротства — Россельхозбанка в размере 98,7 млн руб. Финансовым управляющим утвержден Антон Рукин.

Заявление о банкротстве господина Долбни было подано в октябре 2020 года. Бизнесмен выступал поручителем при получении ООО «Биотехнологии» кредита в 120 млн руб. в 2012 году. «Биотехнологии» планировали строить ветсанутильзавод в Петропавловском районе, но из-за финансовых трудностей было возведено только здание, а оборудование так и не закупили. Компания была признана банкротом в апреле 2016 года, но из 153,7 млн руб. долга были удовлетворены лишь требования на 3,54 млн руб. В 2017 году экс-директор «Биотехнологий» Александр Улезько был приговорен к полутора годам лишения свободы за незаконное получение кредита. Господин Долбня же в последние годы возглавлял ОАО «Ветсанутильзавод “Гремяченский”».