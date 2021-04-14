Власти Ростова выставили на аукцион право аренды помещений в двух старинных зданиях в центре

Ростовская городская администрация выставила на торги право на заключение договоров аренды помещений в двух зданиях 19 века, которые являются объектами культурного наследия. Соответствующая информация опубликована на сайте администрации.

Первое помещение расположено в Доме Сагировых на ул. 1-я Майская, 2/28. Оно может быть сдано для коммерческого использования с учетом требований к использованию объекта. Второе помещение находится в Доходном доме Роева в пер. Газетном, 54. Оно сдается под офис. Открытый аукцион состоится 11 мая.

Наталья Шинкарева