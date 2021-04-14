15 апреля в Воронеже назовут победителей конкурса брендинга и дизайна BIZ&DIZ

15 апреля в арт-пространстве «Коммуна» состоится церемония награждения победителей 1-го Регионального конкурса брендинга и дизайна BIZ&DIZ. В финал конкурса вышли 46 работ, которые представляют брендинг в разных сферах – от строительства и промышленных услуг до социально ориентированных проектов.



Напомним, что конкурс стартовал 1 марта. Задача BIZ&DIZ – способствовать улучшению эстетики визуальной среды и повышению конкурентоспособности компаний, товаров, услуг за счёт качественного дизайна.

– Собрав на одной площадке много достойных работ, мы демонстрируем и успешные кейсы, и актуальные тренды, и потенциал разработчиков дизайна, – комментирует арт-директор конкурса Кира Смелкова.

В 2021 году конкурс проводился в 4-х номинациях: «Логотип», «Нейминг» (название), «Новая айдентика» (фирменный стиль), «Ребрендинг». К участию принимали работы, созданные не ранее 2017 года и используемые на практике. Подать заявку на конкурс могли как заказчики брендинга (бизнес и некоммерческие организации), так и разработчики – студии, рекламные агентства, часто практикующие дизайнеры и копирайтеры.

На первом этапе организаторы отобрали работы, демонстрировавшие высокий профессиональный уровень: интересная идея, креативная подача и обязательно качественная реализация. В итоге, был сформирован список из 46 претендентов.

С шорт-листом предстояло поработать членам жюри. Со 2 по 10 апреля в дистанционном режиме эксперты выбирали лучших из лучших в каждой номинации.

Судейской командой в этом году конкурс BIZ&DIZ может гордиться. В состав экспертного жюри вошли Денис Ломов, сооснователь digital-агентства Red Collar; Роман Корытов, основатель студии «Бренд-Архитектура», член Союза Дизайнеров России; Дмитрий Провоторов, IT-предприниматель, сооснователь дизайн-студии «Мануфактура»; Виктор Сумароков, директор дизайн-студии «Союз Дизайнеров», организатор международной выставки товарных знаков и логотипов «Золотая Блоха»; Евгений Золотухин, основатель брендингового агентства «Жмек дизайн»; Александр Деменко, директор по развитию и маркетингу агрохолдинга «Коралл», преподаватель РЭУ им. Г.В. Плеханова, РАНХиГС, Высшей школы экономики; Ольга Пуртова, генеральный директор брендингового агентства ArtGraphics.ru, преподаватель Британской Высшей Школы Дизайна, член Союза художников России; Юлия Князева, художник, член Союза Художников России под эгидой UNESCO, преподаватель факультета «Дизайн» колледжа «Номос», один из основателей художественной студии «Матица».

Организаторы конкурса и члены жюри единодушны во мнении: BIZ&DIZ вдохновляет на создание качественного брендинга и при этом является площадкой, на которой нет проигравших. Все работы, вошедшие в шорт-лист, выложены на сайте конкурса в свободном доступе. Для заказчиков и разработчиков это хорошая возможность получить обратную связь от рынка.

Конкурс BIZ&DIZ планируется сделать регулярным.

– Уже первый конкурс вышел за пределы Воронежской области: были представлены заявки из других регионов и очевиден потенциал роста, – говорит Наталья Рубайко, организатор конкурса, руководитель бренд-студии BIZ-B. – Кроме того, нам важна идея улучшения эстетики визуальной среды и повышение конкурентоспособности отечественных компаний за счёт профессионального дизайна. Это масштабная идея, которая не может быть реализована в рамках одного конкурса, нужна последовательная работа. В частности, для этого мы выдвинули BIZ&DIZ на конкурс «Лучший бизнес-проект для города». В настоящее время идёт открытое голосование на странице конкурса в социальной сети во ВКонтакте. Отклики показывают, что идея BIZ&DIZ интересна представителям разных сфер деятельности.

Инициатором и организатором 1-го Регионального конкурса брендинга и дизайна BIZ&DIZ выступила бренд-студия BIZ-B при участии Агентства «МСБ-Инфо». Поддержали проект в качестве партнёров строительная компания «Инстеп», издательство «МИФ», рекламно-производственное предприятие «МЕДИАПРИНТ», кейтеринг «Креветка на ветке», компания HeadHunter, цветочно-оптовая компания NeoFlora, студия полезных сладостей «Ежевика» и Шоколадная мастерская «Чоколатль».

Информационными партнерами конкурса выступили: «Коммерсантъ» в Черноземье, TV Губерния, РИА Воронеж, радио» Европа Плюс», PR-агентство «АбирегPR», журнал «Дорогое удовольствие».