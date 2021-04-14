В Красноярском крае дополнительно 1,9 млрд рублей направят на развитие транспортной системы

В результате корректировки регионального бюджета, в Красноярском крае около 1,9 млрд руб. будет дополнительно выделено на развитие транспортной системы. Как сообщает пресс-служба заксобрания края со ссылкой на министра финансов Владимира Бахаря, из них свыше 1 млрд руб. — из федерального бюджета.

Часть средств будет направлена на строительство Высокогорского автодорожного моста в Енисейском районе, а также на возведение двух дорог к нему.

Около 136 млн руб. потратят на интеллектуальные системы управления дорожным движением в Красноярске, 289 млн руб. — на содержание дорог, 295 млн руб. — на работу паромных переправ и наплавных мостов, 100 млн руб. — обновление парка автобусов.

По данным официального сайта правительства края, протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения составляет 13 952,196 км, грунтовых дорог — 563,105 км.

Екатерина Лукашевич