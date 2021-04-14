В Ростовской области выявили 239 случаев коронавируса за сутки

Суточный прирост заболеваемости коронавирусом в Ростовской области составил 239 случаев, сообщает пресс-служба управления информационной политики правительства региона. Наибольшее количество случаев выявлено в Ростове-на-Дону — 100. В Азовском районе выявлено семь случаев, в Новошахтинске, Морозовском Сальском районах — по шесть, в Батайске, Таганроге, Шахтах, Кагальницком, Красносулинском, Неклиновском и Тарасовском районах — по пять. По четыре случая заражения зарегистрировано в Гуково, Каменске-Шахтинском, Новочеркасске, Зерноградском, Каменском, Константиновском, Мартыновском, Миллеровском и Мясниковском районах, по три — в Донецке, Багаевском, Милютинском, Песчанокопском, Пролетарском, Тацинском и Цимлянском районах, по два — в Аксайском, Веселовском, Кашарском, Орловском, Ремонтненском, Семикаракорском и Целинском районах, по одному — в Азове, Белокалитвинском, Заветинском, Зимовниковском, Матвеево-Курганском, Родионово-Несветайском, Усть-Донецком и Чертковском районах.

За минувшие сутки в регионе выздоровел 201 человек. Умерли 28 человек.

По состоянию на утро 14 апреля, количество инфицированных в области превысило 84,1 тыс. человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. жителей — 2005. Коэффициент распространения инфекции — 0,99. За весь период пандемии выздоровели более 75,4 тыс. человек, умерли 3 824 пациента. Сейчас в стационарах лечатся более 1,9 тыс. человек.

Наталья Шинкарева