Объемы выплавки чугуна и стали на ММК выросли на 9,2% в первом квартале

В первом квартале объемы выплавки, как чугуна, так и стали на Магнитогорском металлургическом комбинате выросли на 9,2% к аналогичному периоду прошлого года, говорится в опубликованных операционных результатах группы ММК за январь-март. В компании отмечают, что рост показателей обусловлен отсутствием капитальных ремонтов в доменном производстве в течение трех месяцев. Увеличение объемов производства стали также связано с завершением модернизации стана горячего проката 2500.

Продажи товарной продукции выросли к первому кварталу 2020 года на 5,8% на фоне высокой загруженности стана 2500. Премиальной продукции было продано на 11,8% меньше «по причине изменения структуры заказов на толстый лист стана 5000 и в связи с ростом внутригрупповых продаж холоднокатанного проката на фоне реконструкции реверсивного стана 1700»,- -говорится в сообщении ММК. Объем производства угольного концентрата сохранился на уровне первых трех месяцев 2020 года.

По сравнению с четвертым кварталом прошлого года объем выплавки чугуна на ММК вырос на 2%, стали – практически не изменился. Продажи товарной продукции сократились к предыдущим трем месяцам на 4,6% «в связи с формированием складских запасов проката строительного назначения в преддверии строительного сезона», поясняют в группе. Продажи премиальной продукции квартал-к-кварталу упали на 14,1% по тем же причинам, а также из-за снижения продаж строительного сегмента в Турции.

В компании прогнозируют, что благоприятная конъюнктура на мировых рынках, а также сезонный рост спроса в России положительно повлияют на объемы продаж во втором квартале. «При этом в мае 2021 года ожидается запуск реверсивного стана 1700 х/п, что на фоне 100% загрузки оборудования, производящего премиальную продукцию, благоприятно скажется на структуре портфеля продаж группы»,- отмечают на ММК. В группе ожидают улучшения ценовой конъюнктуры в апреле-июне, которому должно способствовать начало строительного сезона в России и положительная динамика мировых котировок на металлопродукцию на фоне сохраняющегося дефицита на зарубежных рынках.