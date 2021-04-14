Жителя Нового Уренгоя арестовали по обвинению в финансировании террористов

Суд в Новом Уренгое (Ямал) заключил под стражу местного жителя, которого обвинили в финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ), сообщила пресс-служба регионального управления СКР.

По версии следствия, в 2018 году 30-летний мужчина перевел 20 тыс. руб. участнику международной террористической организации, запрещенной в России. СКР считает, что перевод был выполнен в целях финансирования терроризма. Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства преступления. Расследование дела продолжается.

Напомним, 12 апреля жителя Губкинского (ЯНАО) заключили под стражу по обвинению в пропаганде терроризма. По версии следствия, 25-летний мужчина с 2015 по 2019 год размещал в соцсети фотографии и аудиозаписи, содержащие признаки склонения к участию в террористических организациях, оправдание и пропаганду терроризма. Материалы были доступны неопределенному кругу пользователей соцсети.

Михаил Мананников