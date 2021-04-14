В Волгограде построят новый участок берегоукрепления Волги

В Ворошиловском районе Волгограда в 2021 году стартуют работы по строительству нового участка берегоукрепления, протяженностью 280 м. Также начинается подготовка проектов продления рокадной дороги в южную и северную части города. Об этом сообщили в областной администрации.

Новое берегоукрепление от улицы Циолковского в сторону Советского, Кировского районов города составит порядка 5 км. Общая стоимость объекта оценивается в 7 млрд руб. Строительство будет разбито на пять участков. Сразу же после выбора подрядчика первым начнут возводить отрезок длиной 280 м в районе улиц Иртышская — Одесская. Реализация этой очереди позволит продлить набережную Ворошиловского района и сделать выход рокадной дороги к участку строительства нового здания арбитражного суда, на улицу Таджикскую с переходом на Рабоче-Крестьянскую.

Мария Шахрай