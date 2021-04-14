«Русал» реконструирует четыре завода в Сибири

«Русал» проведет реконструкцию заводов в Сибири для сокращения выбросов в атмосферу и потребление электроэнергии, сообщил гендиректор компании Евгений Никитин в рамках Красноярского экономического форума.

«На четырех сибирских заводах — в Красноярске, Братске, Иркутске и Новокузнецке — более 50% электролизеров, работающих по старой технологии, мы заменим на самые современные электролизеры — РА-550. Мы обновим половину наших мощностей»,— цитирует господина Никитина «Интерфакс».

Проект рассчитан на 10 лет и завершится в 2030 году.

Производительность Красноярского алюминиевого завода «Русала», согласно презентации компании, после модернизации останется на прежнем уровне — 1015 тыс. т в год, но расход электроэнергии при этом снизится на 16,5%, выброс фторидов — на 73%, а бензапирена — на 100%.

Инвестиции в проект модернизации сибирских заводов не называются, но в целом до 2025 года компания рассчитывает вложить в экологические мероприятия $303 млн, в том числе $231 млн — в снижение выбросов.

Дарья Решетникова