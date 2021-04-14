В Оренбуржье в 2021 году капитально отремонтируют 85 км дорог

Ремонт ряда проблемных участков дорог планируется в Оренбургской области в текущем году. В общей сложности в регионе обновят 85 км дорожного полотна. Работы будут проведены по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает региональное правительство.

В частности, в Оренбурге в текущем году предполагается ремонт перекрестка ул. Правды и Советской. На этом участке завершат обустройство тротуаров и технической полосы и выровняют высоту дорожного полотна.

Кроме того, ул. Правды в текущем году озеленят. Помимо прочего, в течение весны в Оренбурге высадят 800 крупномерных деревьев высотой от 3 м.

Также в план работ включен ремонт дорог в Южном переулке. В числе прочего будут устранены дефекты дорожного полотна Шарлыкского шоссе в районе поворота на Кушкульские теплицы.

Капитальный ремонт в текущем году ждет и ул. Сакмарскую в поселке Заречье Оренбургского района. Еще работы проведут на ул. Казачьей, которая ведет к строящемуся детсаду на 140 мест, и на ул. Диагностики от проезда Северного до ул. Есимова.

Георгий Портнов