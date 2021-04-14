Три человека погибли после наездов автомобилей на лосей в Удмуртии за 2020 год

За 2020 год в Удмуртии зарегистрировали 17 ДТП, связанных с наездом на лосей. В них погибли три человека, еще 20 граждан, в том числе четыре ребенка, получили травмы, сообщает 1 отдел УГИБДД по республике. С начала 2021 года зарегистрировано еще три таких ДТП. В них пострадали пять человек

«Госавтоинспекция МВД по Удмуртии предупреждает о том, что в связи с установившейся теплой погодой, на дорогах, в особенности в районах лесных массивов, могут появиться дикие животные — лоси, внезапно выбегающие на проезжую часть. Наиболее активны животные в утренние и вечерние часы. Как правило, лоси, заметив опасность, не убегают обратно в лес, а наоборот выходят на дорогу перед близко движущимися транспортными средствами»,— говорится в сообщении.