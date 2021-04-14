Летний сезон на «Роза Хутор» стартует 1 мая

Зимний сезон на «Роза Хутор» завершится 18 апреля. С 1 мая на курорте официально стартует новый летний сезон. Гостям будет предложена разнообразная программа полноценного летнего отдыха, включающая самый широкий набор активностей для взрослых и детей.

Приоритетным направлением в летний период по-прежнему будет развитие природного туризма в горах. К услугам гостей – более 80 километров и 11 пеших троп разной сложности. Отвечая на растущий спрос, «Роза Хутор» совместно с Сочинским национальным парком в предстоящем летнем сезоне откроет еще два маршрута.

Гости курорта смогут отправиться не только горные походы, но и совершить различные велопрогулки по окрестностям курорта, а также посетить уникальный парк водопадов «Менделиха», где находится самый высокий водопад в окрестностях Сочи. Поклонникам познавательного и гастрономического туризма будет интересно побывать на этно-хуторе «Шишин двор», на живописном склоне хребта Аибга. Это реконструкция типичного хутора русской переселенческой усадьбы. Здесь располагается козья ферма, птичник, пасека, сыроварня, гостям предлагают чаепитие или обед из свежих фермерских продуктов. Недалеко находятся популярные у туристов Хаски-хутор и Оленья ферма.

На «Роза Хутор» продолжат работать семейный веревочный «Йети Парк»: маршруты которого разделены на зоны и будут интересны как самым маленьким посетителям, так и взрослым: троллей с 22-метровой высоты не оставит их равнодушными. В мае откроет свои двери Детская Горная Академия, где юные гости курорта смогут в игровой форме освоить массу практических навыков для выживания в лесу: научатся ставить палатку, искать питьевую воду, оказывать первую помощь. В этом летнем сезоне слушателям академии будет впервые предложен увлекательный практикум в сфере орнитологии, направленный знакомство с миром пернатых, обитающих на «Роза Хутор». На территории и в окрестностях курорта встречается 256 видов птиц, около 100 из которых являются гнездящимися, а более 140 – пролетными, т.е. мигрирующими через горы Западного Кавказа, что делает этот регион чрезвычайно интересным для бердвотчинга. Сотрудники центра «Активный отдых», прошедшие специальное обучение, подготовили для детей познавательную программу «Тайная жизнь птиц». В нее входят как теоретические занятия, так и экскурсии на природе в ходе которых учащиеся Горной академии курорта будут знакомиться с экосистемами, важную роль в которых играют птицы, разыскивать их следы, наблюдать за пернатыми и приобретать навыки заботы о них.

Для любителей спорта, желающих поддержать свою физическую форму, в предстоящем летнем сезоне будут доступны новые возможности для активного отдыха. На курорте организован сплав на байдарках, каяках и рафтах по реке Мзымта - от точки пляжа горного озера до моста у вокзала «Роза Хутор». Протяженность маршрута составит два километра, преодолеть его можно будет за 15-30 минут. Перед сплавом все участники проходят инструктаж, получают гидрокостюмы, жилеты и каски. Каждую группу сопровождает опытный сертифицированный инструктор.

На высоте более 1000 метров над уровнем моря, на берегу горного озера продолжит свою работу Роза Вейк Парк - уникальный мультиспортивный комплекс, где можно заниматься такими водными и пляжными видами спорта как вейкборд, вейкфоил, фрисби, сап-серфинг, пляжный волейбол и теннис. Это единственный подобный центр в России, расположенный в горах, и имеющий высококлассное профессиональное оснащение.

Любителям пляжного отдыха «Роза Хутор» предлагает не только зону Rosa Beach в Роза Долине, но и новый SunShine Park в Горной Олимпийской деревне c открытым бассейном, зоной лежаков, баней и гастробаром на панорамной смотровой площадке. Для тех, кто предпочитает морские купания будут организованы регулярные бесплатные шаттлы – для поездок на оборудованный пляж курорта в Имеретинской низменности. Морской пляж «Роза Хутор» уже несколько лет подряд удостаивается Голубого флага. Это специальная награда международной Федерации экологического образования/Foundation for Environmental Education (FEE), которую можно получить только при соблюдении строгих стандартов качества воды, чистоты и безопасности.

В летнем сезоне также продолжат свою работу популярные круглогодичные аттракционы – подвесной мост, высокогорные качели на Роза Пик и родельбан в Горной Олимпийской деревне. Интересен для посещения в любое время года этнографический комплекс «Моя Россия», где можно познакомиться с культурным и архитектурным многообразием нашей страны. На берегу реки Мзымта на площади в 3,3 гектара расположились 11 павильонов, выстроенных в стилистике отдельных городов и регионов России, в большинстве из них организованы тематические экспозиции об их истории и традициях.