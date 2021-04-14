На Кубани возбудили еще одно дело против заведующей детсада за присвоение премий сотрудников

68-летняя заведующая детским садом №20 в поселке Степном Ейского района стала фигуранткой уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

По данным СК, с января 2018 года по март 2020 года подозреваемая требовала от 12 сотрудников дошкольного учреждения передавать ей часть премий, объясняя это тем, что размер денежных выплат завышен. Сотрудники согласились и перевели подозреваемой в общей сложности более 273 тыс. руб.

Как писал “Ъ-Кубань”, в конце марта 2021 года в Ейском районе возбуждено уголовное дело в отношении бывшей заведующей детского сада №24 в поселке Советский. Ее обвиняют в превышении должностных полномочий. По данным следствия, в 2018 году заведующая потребовала от 11 сотрудников детсада передавать ей часть денег, начисленных в качестве премии. Она мотивировала это тем, что размер премии завышен. Таким образом почти за три года подозреваемая получила 240 тыс. руб.

Наталья Решетняк