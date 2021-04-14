«Городская мастерская» и «спорт для всех»

Фото: ПП «Новый люди»

В Воронеже состоялся финал регионального этапа федерального конкурса «Марафон идей», организованного партией «Новые люди». Из 12 финалистов жюри выбрало 4 проекта, на реализацию которых их авторам вручены денежные сертификаты. Всего на конкурс из Воронежской области поступила 391 заявка.

Сбор заявок на участие в конкурсе с изложением идей о том, как улучшить жизнь своего города, края или всей страны, проходил с 12 февраля по 12 марта. Желающие должны были заполнить заявки на сайте партии. По данным “Новых людей”, всего за месяц из 65 регионов поступило 15 327 заявок. На конференциях в регионах выбирали лучшие инициативы.

В нашей стране много неравнодушных людей, которые готовы взять на себя ответственность, сделать лучше жизнь в своем городе. Они предлагают умные решения в сфере ЖКХ, образования и здравоохранения, экологии и развития городов. Мы выбрали лучшие идеи и поможем их реализовать», - пояснил идею конкурса председатель партии Алексей Нечаев.

В Воронежской области в финал вышли 12 проектов. Жюри под председательством заместителя руководителя Исполкома партии «Новые люди», руководителя благотворительного фонда поддержки образовательных программ «Капитаны» Александра Дёмина предстояло выбрать трех победителей. Задача не из легких: каждый проект имел большую социальную значимость и свою «изюминку».

К примеру, Дмитрий Лахмитько, работая в системе образования, заметил проблему профессионального самоопределения старшеклассников и предложил в своем проекте «Мастерская Историй» работать над профориентацией школьников через методику сторителлинга - писать, слушать и рассказывать личные истории. Рамис Садыков назвал свой проект «Дари позитив». Суть идеи он, в краткой презентации, обозначил так: проводить КВН-овские мастер-классы в детских домах и интернатах, чтобы научить детей самоиронии и хорошему юмору, которые, по мнению Рамиса, всегда помогают преодолевать сложные жизненные ситуации. Первокурсник воронежского вуза Никита Дементьев хотел бы организовывать «Теплые вечера для пожилых людей», поскольку ощутил на примере своих близких, что пожилым часто не хватает общения со сверстниками. Николай Митин вышел на конкурс с идеей организовать школу ПДД для детей. Он предложил организовать систематическое проведение интенсивного курса по изучению Правил дорожного движения среди детей 5-9 классов общеобразовательных школ совместно с ГИБДД. Это формирует у детей устойчивые навыки осознанного безопасного поведения на дорогах, считает автор.

Мария Чаевская с проектом «Крышка-Малышка» и Виталий Мальковский с идеей «Эко-фестиваля «Экологично» каждый по-своему, но решают общую задачу экологического просвещения людей и вовлечения их в конкретные дела по охране окружающей среды.

Некоторые заявители предложили на конкурс уже существующие проекты, которые, в случае победы и дополнительного финансирования, могли бы рассчитывать на увеличение охвата. Из разряда таковых, к примеру, – «Временные трудности» Ксении Пеньковой. Волонтеры оказывают помощь семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию: с детьми-инвалидами, с одним родителем, детям-сиротам, выпускникам детских домов. У Ксении есть мечта создать на базе волонтерской организации Центр, который будет оказывать комплексную помощь нуждающимся семьям с привлечением волонтеров и специалистов - психолога, юриста и педагога дополнительного образования.

Фото: ПП «Новый люди»

Победителями регионального этапа конкурса жюри назвало 4 проекта. Первое место и сертификат на 150 тыс. руб. разделили Игорь Плужников с идеей «Яркое детство в деревне» по восстановлению детских площадок в районных центрах и Виталий Иванов с идеей «Городская мастерская Павловск», в основе которой вовлечение жителей в благоустройство своего города, развитие традиции добрососедства.

Сертификат на 100 тыс. руб. вручен Михаилу Ковалеву на реализацию его проекта «Мастерская «Папин день» - организация рабочего пространства-мастерской с набором инструментов и станков. Сюда смогут приходить папы и мамы и под руководством специалистов вместе с детьми мастерить кухонную утварь, какие-то изделий из дерева. Так дети приобщаются к труду, которому перестала учить школа.

Сертификат на 50 тыс. руб. получил Игорь Анискевич на реализацию идеи «Спорт для всех» – создание благоприятной среды для совместных занятий спортом детей с особенностями развития и их сверстников, что гармоничному развитию детей с ограничениями по здоровью.

Как отметил после церемонии награждения победителей заместитель руководителя Исполкома партии «Новые люди» Александр Дёмин, заявки на конкурс из Воронежской области отличались урбанистическим наклоном. И это – почва для совместной работы с партией «Новые люди», поскольку «городская среда – один из ключевых аспектов, над которым мы работаем», подчеркнул он. Впрочем, добавил Александр, партия готова поддерживать любые инициативы из регионов: «Для нас важно, чтобы культурный код развития пассионарности и гражданской активности проявлялся как можно чаще. Мы видим, что люди готовы откликаться, готовы включаться в деятельность и, если поначалу был какой-то скепсис, то после реализации участвовавших в конкурсе идей россияне, уверен, с большим желанием будут предлагать свои проекты и обустраивать пространство вокруг себя».

Фото: ПП «Новый люди»

Секретарь регионального отделения партии «Новые люди» в Воронежской области Антон Ткачев подчеркнул, что количество заявок на конкурс из региона показывает, что у людей в городах и селах есть реальный запрос на обновление. По его словам, все предложенные идеи так или иначе будут поддержаны. В Воронежской области уже открыто около 50 местных штабов, где работают активисты и сторонники партии, и они готовы помогать работать над идеями.

Партия «Новые Люди» была создана 1 марта 2020 года. Ее основатель – президент научно-производственной компании Faberlic Алексей Нечаев. В сентябре 2020 года «Новые люди» выдвинули кандидатов для участия в выборах в 12 регионах страны. По состоянию на 1 марта 2021 года штабы партии «Новые люди» созданы в 73 регионах страны, в том числе и в Воронеже.